Schianto sulla A18 vicino Roccalumera: donna perde la vita, ferito l'uomo accanto

Una donna russa di 54 anni è deceduta lungo il tratto della A18 Messina-Catania, all'altezza di Roccalumera, mentre viaggiava in direzione del capoluogo peloritano. L'auto su cui si trovava insieme al compagno ha urtato le barriere laterali dell'autostrada, provocando il ribaltamento del mezzo sulla carreggiata. Dopo l'impatto, la vettura è finita sulla corsia di emergenza. La donna, che era alla guida, è morta immediatamente in seguito alle conseguenze dell'incidente. L'uomo che viaggiava con lei ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso e trasferito in ospedale.