E' ancora emergenza viabilità in Abruzzo . Le soluzioni si allontanano infatti dopo che sono state respinte tre richieste di dissequestro di Autostrade per l'Italia per viadotti sui quali sono state imposte limitazioni di traffico. Continuano quindi le code sulla A14 e gli ingorghi sulla statale 16, l'Adriatica, dove vengono deviati i mezzi pesanti a cui rimane inaccessibile il viadotto Cerrano . Il governatore dell'Abruzzo : "Pronti a bloccare i Tir".

Il presidente Marco Marsilio lancia il suo ultimatum alle istituzioni: "Se non si trova una soluzione saremo pronti anche a bloccare l'ingresso di Tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà".. Le code in autostrada e il caos sull'Adriatica, spiega, determinano rischi troppo alti per la sicurezza e la salute in Abruzzo. E chiede quindi di "riaprire quel viadotto sulla A14 ai Tir. E auspica che dalle riunioni al ministero esca "il minimo indispensabile perché l'obiettivo è ridurre o limitare la chiusura delle carreggiate sotto sequestro, come Aspi ha proposto per rendere la viabilità più fluida e impedire il caos dei trasporti".

Riunione al ministero - L'incontro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha proprio lo scopo di far revocare le limitazioni su quel ponte, al centro di una delle tre richieste di dissequestro respinte dal Tribunale di Avellino mentre si indaga sulla A14 per criticità e degrado. L'Aspi sembra ottimista ma da mesi i sopralluoghi e gli incontri su opere della rete hanno esiti diversi da quelli auspicati dalla concessionaria: le soluzioni proposte non hanno convinto i tecnici del Mit.