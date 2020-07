A10, Autostrade cambia piano cantieri per il weekend

Aspi ha modificato in parte il piano delle chiusure dei tratti in Liguria sulla A10 nel fine settimana per ridurre i disagi dopo che la Regione Liguria ha chiesto di intervenire diversamente per evitare una paralisi del traffico. Il nuovo piano non prevede per domenica sera la chiusura della A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Voltri in direzione Genova. Rimandata anche la chiusura del tratto Voltri-Varazze che avrebbe creato enormi problemi.