A Trieste 1598 coppie ballano il valzer più "grande" del mondo

A Trieste si è danzato il valzer più grande del mondo e la città friulana è così entrata nel Guinness World Record. A battere il record precedente finora in mano della città di Tuzla sono state 1598 coppie, ben 88 in più rispetto alla performance bosniaca. I ballerini hanno danzato per cinque minuti consecutivi senza mai fermarsi, sotto il controllo attento dei giudici internazionali. Piazza Unità ha fatto da scenario al ballo.