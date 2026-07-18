A Porto Cervo cena da 532 euro (con caffè a 10 euro): lo scontrino che fa discutere

"Se non ci si può permettere Porto Cervo, non si va", sottolinea un utente. E ancora: "Se vai a Porto Cervo sai a cosa vai incontro". "Volete fare i vip andando nei locali in Costa Smeralda, no? Allora non lamentatevi", tuona un'altra persona. C'è invece chi contesta il prezzo dell'acqua e del coperto: "Coperto a 15 e l'acqua a 12 invece è tutto ok?"; "L'acqua a 12 euro...". Ma, soprattutto, in parecchi sottolineano che "Porto Cervo non è Sardegna": "Porto Cervo è un posto di nicchia, la Sardegna è un'altra cosa", scrive un utente. "La Sardegna fortunatamente è altro" è un altro commento. E ancora: "Porto Cervo non è Sardegna, è un mondo a parte".