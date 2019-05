A Modena con allerta meteo disposta la chiusura di due ponti

In relazione all'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale in tutta la provincia, il prefetto di Modena ha disposto l'attivazione della Sala Operativa e dei Centri Operativi Comunali. L'intensa pioggia in corso continuerà nella nottata e anche a fronte di questo verranno chiusi il Ponte Alto e il Ponte dell'Uccellina. Al momento i Fiumi Secchia e Panaro sono soggetti a una importante piena che interesserà anche Modena.