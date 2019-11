A Casette d'Ete (Fermo) è gara di solidarietà per aiutare una neonata

La comunità di Casette d'Ete , frazione del comune di Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo, appena ha avuto notizia delle difficoltà economiche di una giovane coppia in attesa di una bimba , si è subito attivata in massa per aiutarla . E' bastato un post su Facebook di un residente - riporta il Resto del Carlino - a scatenare la solidarietà di tutti i cittadini tanto da far avere alla famiglia tutto il necessario ancor prima della nascita.

La storia In paese la chiamano "bimbetta", è nata la notte dell'8 novembre all'ospedale di Civitanova Marche e pesa circa 3, 5 kg. E' lei che ha conquistato il cuore dei cittadini del piccolo centro marchigiano. Appena qualcuno di loro ha saputo che la giovane mamma in attesa aveva chiesto l'aiuto della Caritas per preparare il corredino è stato pubblicato, secondo quanto rivela il Carlino di Fermo, un post su Facebook sul gruppo della frazione in cui si chiedeva: “C’è una piccola di Casette che nascerà a inizio novembre, la cui famiglia sta vivendo un periodo di indigenza. Chiedo a tutti un aiuto materiale, per non farle mancare niente. Mi aiutate?“.

Da quella richiesta sul social è scattata la generosità di ognuno ed è iniziata una vera e propria "gara" di solidarietà. E' stato scelto un punto di raccolta dove sono arrivate culle, vestitini lavati e sterilizzati, pannolini, materassino nuovo, buoni acquisto, prodotti per l'igiene e per i pasti per la giovane coppia. Addirittura c'è chi si è offerto di andare fino a casa della famiglia a verniciare la cameretta della piccola. Ai genitori è stato regalato anche un album in cui raccogliere tutte le foto della "bambinetta" e un quaderno con tutte le dediche e gli auguri dei cittadini per il lieto evento. Insomma, la coppia è stata sommersa da un amore incredibile.

I genitori - Si tratta di una famiglia giovane, 40 anni lui e 32 lei. Il neo papà, però, da un po' di tempo aveva perso il lavoro e questo lo aveva portato in uno stato di insoddisfazione. La neo mamma, invece, è l'unica a portare uno stipendio a casa grazie a un impiego a tempo determinato con la speranza le venga riconfermato. Un'entrata sola non basta per una famiglia, soprattutto se come questi giovani genitori non si hanno parenti che gli possano dare una mano in questo momento di precarietà economica. Nella "sfortuna" di una situazione complicata hanno trovato però una grande famiglia che non si aspettavano di avere: un centro piccolo, discreto e generoso che ha bussato fino alla porta della loro casa con un supporto concreto e soprattutto con tanto affetto da regalare loro e alla bimba.