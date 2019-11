A 9 anni stroncata da un aneurisma cerebrale: strazio a Sciacca (Ag) per Carola Benedetta

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la piccola ha avuto un malore ed è stata trasportata di corsa in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato l'aneurisma cerebrale. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.



Carola Benedetta poche settimane avrebbe compiuto dieci anni. “La mia principessa è andata in paradiso, ma grazie a lei vivranno altri bambini": così la mamma ha voluto ricordare la sua bimba nel gruppo whatsapp delle mamme dei compagni di classe.



Proprio i compagni e le maestre sono le persone che ricordano Carola Benedetta. "Siamo distrutti - dice una delle sue insegnanti - lei era un'alunna speciale, attenta e generosa. Aiutava sempre i compagni in difficoltà. I suoi genitori hanno dimostrato che non era un caso che la bambina avesse questo carattere".