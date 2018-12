A 24 anni è affetta da una malattia incurabile, gara di solidarietà per salvarla | La mamma: "Aiutateci, o mia figlia morirà"

Ilaria è una 24enne romana ed è al quinto anno di giurisprudenza. Ma Ilaria non è una ragazza come tutte le altre, in 5 anni ha subito 7 interventi al cervello : è affetta da un meningioma anaplastico ormai definito dai medici " incurabile ". Per i dottori non ci sono più speranze di guarigione, ma mamma Rossana non si dà per vinta e ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la sua bambina, per permetterle di andare a New York e sottoporsi a un intervento costosissimo . "Aiutataci, o mia figlia morirà", è il disperato appello della madre.

La malattia - Nel suo calvario Ilaria è stata più volte ricoverata in diversi ospedali tra Udine, Pavia e Roma. Ma tutte le cure a cui si è sottoposta sono state dichiarate dai medici "fallite" tanto che secondo i dottori per la 24enne non ci sono più speranze. A peggiorare la sua situazione lo spostamento del meningioma in un punto del cervello definito "inoperabile".



L'operazione a New York - L'ultima speranza per la giovane arriva da oltreoceano. “In America, al contrario di quanto accade in Europa e in Italia la ricerca medica avanza grazie ai fondi disponibili che invece mancano da noi. Tra i centri che possono darci una speranza c’è lo Sloan – Kettering di New York, il centro oncologico degli Stati Uniti per eccellenza", ha spiegato la mamma di Ilaria. Lo riporta Il Tempo. La donna, vedova del marito, ha lanciato una raccolta fondi per permettere a sua figlia il costoso intervento nella Grande Mela. "Abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo inviato al centro americano tutta la documentazione medica e il tessuto tumorale da analizzare, ma purtroppo solo per la procedura di esame istologico servono centinaia di dollari che noi non abbiamo. Senza parlare dei soldi che ci hanno richiesto per le cure che spaziano tra gli 80 e i 400 mila dollari a seconda del tipo di terapia alla quale mia figlia sarà sottoposta. Con la raccolta fondi tra amici, parenti e colleghi di lavoro sono riuscita a raccogliere circa 12 mila euro che serviranno per la prima visita, che costa 5mila dollari, e per il viaggio. Purtroppo non abbiamo soldi abbastanza per permettere alla mia Ilaria di essere curata”.



Ecco come aiutare Ilaria - Per permettere alla giovane di accedere alle cure mediche americane è stato predisposto un conto corrente bancario dedicato sul quale chiunque può donare. Il conto è intestato a Ilaria Bucci IT98X0306905128100000001518 Banca Intesa S.Paolo.