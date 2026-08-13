"Sono un agente segreto, ospitami": e le brucia tutti i risparmi

“Sono un agente segreto dell'Antimafia, sono sotto copertura e non posso usare i miei soldi, aiutami”. Così un insospettabile, affascinante e - soprattutto - falso 007 ha adescato prima e truffato poi una donna di Rovigo, convinta dall'uomo - un 57enne originario del Salernitano - a ospitarlo a casa sua per mesi totalmente a sue spese e a fornirgli denaro per i suoi "riservatissimi" piani di azione. La profonda manipolazione psicologica messa in atto dal finto "James Bond" ha fatto sì che la donna arrivasse a non frequentare più nemmeno i parenti più stretti, a consegnargli tessera bancomat e pin e a chiedere un prestito di diecimila euro, sempre sollecitato dal misterioso ospite. Dopo avere contratto il debito, la donna, già nota come soggetto emotivamente fragile, è riuscita a confidarsi al medico di famiglia, che l'ha convinta a raccontare il tutto ai Carabinieri, che hanno velocemente ricostruito il raggiro. L'uomo è stato denunciato a piede libero, i reati ipotizzati sono di truffa e circonvenzione di incapace.

