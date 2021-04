'Ndrangheta, 23 arresti per inquinamento, droga ed estorsioni

IPA

I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, su disposizione della Dda di Firenze, in relazione a tre indagini collegate tra loro in materia di inquinamento, narcotraffico, estorsione e illecita concorrenza. Le operazioni sono a loro volta connesse a un'ulteriore operazione della Dda di Catanzaro. In totale sono state arrestate 23 persone legate alla 'ndrangheta, oltre al sequestro di beni per circa 20 milioni di euro.