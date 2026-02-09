Zoe Trinchero, l'autopsia chiarirà se poteva essere salvata

Zoe poteva essere salvata se il suo aggressore, invece di gettarla in un canale profondo tre metri dopo averla selvaggiamente picchiata, avesse chiamato i soccorsi? Un dubbio atroce che solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà chiarire. Sarà l’esame autoptico a determinare se la 17enne sia morta per i pugni inferti da Alex Manna, il ragazzo di vent'anni che ha confessato il femminicidio, se sia stata strangolata dal suo assassino o se fosse ancora viva quando è stata lanciata nel corso d’acqua.