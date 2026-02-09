Uccisa a Nizza Monferrato, Asti

Zoe Trinchero, l'autopsia chiarirà se poteva essere salvata

La 17enne poteva essere salvata se il suo aggressore avesse chiamato i soccorsi? Un dubbio atroce che solo l'esame autoptico potrà chiarire

di simone cerrano
09 Feb 2026 - 11:59
01:28 
videovideo

Zoe poteva essere salvata se il suo aggressore, invece di gettarla in un canale profondo tre metri dopo averla selvaggiamente picchiata, avesse chiamato i soccorsi? Un dubbio atroce che solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà chiarire.  Sarà l’esame autoptico a determinare se la 17enne sia morta per i pugni inferti da Alex Manna, il ragazzo di vent'anni che ha confessato il femminicidio, se sia stata strangolata dal suo assassino o se fosse ancora viva quando è stata lanciata nel corso d’acqua.

femminicidio
nizza monferrato