Violenza giovanile,"nel 2025 circa 87mila ragazzi hanno usato coltelli o altre armi

Sono dati impressionanti quelli diffusi dal Cnr in uno studio sulla violenza giovanile. I ricercatori hanno intervistato migliaia di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Da questo campione analizzato emerge un dato impressionante: nel 2025 circa 87mila hanno usato coltelli o altre armi, ovvero il 3,5% dei 2 milioni e mezzo che frequentano le scuole superiori. Un dato quasi triplicato rispetto al 2018, quando gli alunni erano di più, ma il dato si fermava all'1,4%. Il motivo? Ottenere qualcosa in cambio da qualcuno, hanno dichiarato. È ancora più alta la percentuale di chi ha ammesso di aver fatto seriamente male a qualcuno: il 5% ha costretto il bersaglio della propria violenza a rivolgersi a un medico.