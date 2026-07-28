"Situazione insostenibile"

Viareggio, troppi maranza e spacciatori: bar costretto a chiudere

Il titolare: "Spesso entravano persone drogate che ci insultavano e ci minacciavano"

di Cristiano Puccetti
28 Lug 2026 - 19:14
01:35 
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