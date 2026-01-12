Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Venezuela: catturato Maduro
AL Lido di Venezia

Viaggio a casa di Alberto Trentini

Il cooperante italiano è stato liberato dopo più di un anno trascorso in un carcere venezuelano

di Alessandro Ongarato
12 Gen 2026 - 19:06
01:36 

L'annuncio della liberazione di Alberto Trentini è arrivato anche al Lido di Venezia, nella casa dove il giovane cooperante è cresciuto, dove vive la sua famiglia. Uno striscione verde, con l'immagine del suo volto, è appeso all'edificio che affaccia sul canale. Un'emozione grande non solo per i suoi genitori, ma anche per gli amici e per tutta la comunità che in questi mesi è rimasta vicino alla famiglia. 

Ti potrebbe interessare

alberto trentini
video evidenza
venezuela

Sullo stesso tema