Viaggio a casa di Alberto Trentini

L'annuncio della liberazione di Alberto Trentini è arrivato anche al Lido di Venezia, nella casa dove il giovane cooperante è cresciuto, dove vive la sua famiglia. Uno striscione verde, con l'immagine del suo volto, è appeso all'edificio che affaccia sul canale. Un'emozione grande non solo per i suoi genitori, ma anche per gli amici e per tutta la comunità che in questi mesi è rimasta vicino alla famiglia.