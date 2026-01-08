Logo Tgcom24
Dopo giorni di indagini

Venezia, fermato il presunto killer del barman: è un agente della locale

Il 25enne moldavo è stato ucciso il 30 dicembre con un colpo di pistola alla tempia. Secondo chi indaga, l'agente"avrebbe utilizzato la pistola d'ordinanza

di Alessandro Ongarato
08 Gen 2026 - 12:54
venezia
