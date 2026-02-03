Valerio Molinari a Tgcom24: "Contro il cambiamento climatico dobbiamo puntare sulla prevenzione, non rincorrere le emergenze"

"Le alluvioni come gli eventi di natura atmosferica violenta ci sono sempre stati", ma il cambiamento climatico accelera questi fenomeni. Lo spiega ai microfoni di Tgcom24 Valerio Molinari, presidente del Centro Studi per i Cambiamenti Climatici. "ll cambiamento climatico agisce sui territori dell'intero pianeta, ha subito un’accelerazione dovuta ai fattori di inquinamento del pianeta e conseguentemente i territori subiscono l’influenza di queste accelerazioni", afferma Molinari.