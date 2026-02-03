Valerio Molinari a Tgcom24: "Contro il cambiamento climatico dobbiamo puntare sulla prevenzione, non rincorrere le emergenze"
Il presidente del Centro Studi per i Cambiamenti Climatici: "Tornare indietro si può, ma dobbiamo riprendere in mano il controllo del territorio"
"Le alluvioni come gli eventi di natura atmosferica violenta ci sono sempre stati", ma il cambiamento climatico accelera questi fenomeni. Lo spiega ai microfoni di Tgcom24 Valerio Molinari, presidente del Centro Studi per i Cambiamenti Climatici. "ll cambiamento climatico agisce sui territori dell'intero pianeta, ha subito un’accelerazione dovuta ai fattori di inquinamento del pianeta e conseguentemente i territori subiscono l’influenza di queste accelerazioni", afferma Molinari.
Per questo, "il territorio ha necessità di essere riconsiderato come elemento fondamentale per il contenimento degli effetti del cambiamento climatico, quindi dobbiamo passare attraverso la prevenzione. Noi, in questo Paese, abbiamo l'abitudine di rincorrere le emergenze" e iniziare a dire che bisogna far qualcosa, ma questo modo di fare comporta danni ingenti anche al livello economico. "Tornare indietro si può, ma dobbiamo immaginare di riprendere in mano il controllo del territorio", spiega il presidente del Centro Studi.