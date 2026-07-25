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Val di Susa, i No Tav lanciano razzi e appiccano un incendio

Scontri con le forze dell'ordine: oltre 60 gli agenti feriti. Assaltato il cantiere di Chiomonte

25 Lug 2026 - 17:08
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