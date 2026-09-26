La vittima è Fabio Colapietro

Ucciso e fatto a pezzi a Torino, un 26enne italo-brasiliano confessa l'omicidio

Il legale di Morando: "Avevano intenzione di buttare i resti in un fiume"

di Giuseppe Facchini
26 Set 2026 - 19:16
01:30 
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