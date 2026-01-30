Uccise due rapinatori, il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionario
Mario Roggero che reagì a una rapina nel 2021 uccidendo due banditi e ferendo un terzo deve risarcire il danno biologico ai parenti per una somma superiore ai tre milioni di eurodi Roberto Lamura
Risarcimento milionario ai parenti dei rapinatori uccisi da Mario Roggero il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in appello per duplice omicidio e tentato omicidio. A far discutere è il danno biologico riconosciuto al rapinatore sopravvissuto e ai parenti degli altri due uccisi, che supera i tre milioni di euro. In 15 si sono costituiti parte civile. Roggero, in primo grado, è stato condannato a 17 anni di carcere. In secondo grado la pena è stata rivista: 14 anni e 9 mesi. A fronte di una richiesta che supera i 3 milioni, è stata stabilita una provvisionale esecutiva di 780mila euro più le parcelle degli avvocati. Roggero per fare fronte a questa spesa ha venduto alcuni immobili, è stata anche lanciata una colletta online, altri appartamenti di proprietà invece erano stati sequestrati e adesso si passa al pignoramento. La vicenda non è però ancora conclusa, perché c'è il terzo grado di giudizio e le cose possono ancora cambiare. Tutto ha inizio il 28 aprile 2021 quando tre banditi fecero irruzione nel suo negozio.