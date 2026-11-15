Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale Auser

"Ecco come evitare che un altro anziano muoia per truffa"

A Tgcom24 l'intervento della vicepresidente nazionale di Auser APS (Associazione nazionale per l'invecchiamento attivo ETS) Fulvia Colombini sulla vicenda del novantenne di Milano raggirato da un finto carabiniere

15 Nov 2026 - 12:21
06:00 
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Sulla vicenda dell'anziano morto a Milano dopo aver subito la truffa del finto carabiniere, a Tgcom24 è intervenuta Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale di Auser APS (Associazione nazionale per l'invecchiamento attivo ETS). "Non dimentichiamo che le emozioni degli anziani sono più forti davanti a un fatto imprevisto", commenta Colombini, sottolineando che è "importante attivare una rete di protezione contro le truffe attraverso una grande diffusione di informazioni per prevenirle. La prevenzione è un punto importante per l'anziano, la famiglia, i vicini di casa".

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"Per stare al passo con le tantissime e varie truffe - continua - bisogna essere informati: su quelle di persona, con il finto carabiniere, il finto poliziotto, gli anziani devono sempre ricordare che nessuno delle forze dell'ordine si presenterà mai a casa a chiedere soldi parlando della disgrazia di un famigliare. Quando ciò accade, bisogna far scattare l'allarme. Poi ci sono le truffe telefoniche, via sms, WhatsApp: buttare subito giù la chiamata, non rispondere".

"Per imparare a proteggersi - conclude Fulvia Colombini - periodicamente nelle nostre 1.700 sedi organizziamo conferenze con le forze dell'ordine che informano gli anziani sia su queste varie modalità di truffe e sulle ultime e consigliano come comportarsi. Non dimenticare, infine, che anche i tentativi di truffa vanno denunciati per permettere di monitorare sempre il fenomeno".

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