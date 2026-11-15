"Ecco come evitare che un altro anziano muoia per truffa"
A Tgcom24 l'intervento della vicepresidente nazionale di Auser APS (Associazione nazionale per l'invecchiamento attivo ETS) Fulvia Colombini sulla vicenda del novantenne di Milano raggirato da un finto carabiniere
Sulla vicenda dell'anziano morto a Milano dopo aver subito la truffa del finto carabiniere, a Tgcom24 è intervenuta Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale di Auser APS (Associazione nazionale per l'invecchiamento attivo ETS). "Non dimentichiamo che le emozioni degli anziani sono più forti davanti a un fatto imprevisto", commenta Colombini, sottolineando che è "importante attivare una rete di protezione contro le truffe attraverso una grande diffusione di informazioni per prevenirle. La prevenzione è un punto importante per l'anziano, la famiglia, i vicini di casa".
"Per stare al passo con le tantissime e varie truffe - continua - bisogna essere informati: su quelle di persona, con il finto carabiniere, il finto poliziotto, gli anziani devono sempre ricordare che nessuno delle forze dell'ordine si presenterà mai a casa a chiedere soldi parlando della disgrazia di un famigliare. Quando ciò accade, bisogna far scattare l'allarme. Poi ci sono le truffe telefoniche, via sms, WhatsApp: buttare subito giù la chiamata, non rispondere".
"Per imparare a proteggersi - conclude Fulvia Colombini - periodicamente nelle nostre 1.700 sedi organizziamo conferenze con le forze dell'ordine che informano gli anziani sia su queste varie modalità di truffe e sulle ultime e consigliano come comportarsi. Non dimenticare, infine, che anche i tentativi di truffa vanno denunciati per permettere di monitorare sempre il fenomeno".