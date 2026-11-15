"Ecco come evitare che un altro anziano muoia per truffa"

Sulla vicenda dell'anziano morto a Milano dopo aver subito la truffa del finto carabiniere, a Tgcom24 è intervenuta Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale di Auser APS (Associazione nazionale per l'invecchiamento attivo ETS). "Non dimentichiamo che le emozioni degli anziani sono più forti davanti a un fatto imprevisto", commenta Colombini, sottolineando che è "importante attivare una rete di protezione contro le truffe attraverso una grande diffusione di informazioni per prevenirle. La prevenzione è un punto importante per l'anziano, la famiglia, i vicini di casa".