Tutto è iniziato con una telefonata classica sulla rete fissa. Al 59enne che ha risposto è stato raccontato di alcune rapine nelle quali sarebbe emersa la targa della sua auto. Dovrà raggiungere il comando per approfondimenti. Durante questa prima fase della chiacchierata, quella in cui disorientamento e agitazione prevalgono, il truffatore è riuscito a carpire il numero di cellulare della figlia 21enne. L'uomo, preso all'amo, si è allontanato da casa ed è qui che è scattata la novità: la videochiamata su whatsapp alla 21enne. Sono i finti carabinieri (la fotocamera è disabilitata e l'immagine di profilo è quella di un militare in uniforme). Chiedono alla giovane di mostrare i gioielli custoditi in casa che devoni essere confrontati con quelli sottratti durante le rapine. Non solo. Le viene chiesto di mostrare anche la cassaforte. Il padre, una volta uscito di casa, però, ha chiamato il 112 e così ha scoperto che è tutta una messinscena creata ad arte per truffare. Torna a casa e interrompe la videochiamata ancora in corso con la figlia. La truffa è sventata, la denuncia è stata presentata ai militari della stazione di Mugnano di Napoli.