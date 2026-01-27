Treviso, a quasi 100 anni è l'organista ancora in attività più longevo al mondo
Una passione, quella per la musica, che Gianfranco Ferrara coltiva da ben 92 annidi Gaia Padovan
Compirà 100 anni il prossimo 15 dicembre Gianfranco Ferrara, l'organista ancora in attività più longevo al mondo. "Il professore", come lo chiamano i suoi studenti di italiano e latino al liceo, va tutte le domeniche a messa e suona l'organo al Tempio monumentale di San Nicolò, a Treviso. Una passione, quella per la musica, che accompagna Ferrara da ben 92 anni. Aveva, infatti, solo otto anni quando ha cominciato a suonare, insieme a suo padre.