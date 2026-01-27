Treviso, a quasi 100 anni è l'organista ancora in attività più longevo al mondo

Compirà 100 anni il prossimo 15 dicembre Gianfranco Ferrara, l'organista ancora in attività più longevo al mondo. "Il professore", come lo chiamano i suoi studenti di italiano e latino al liceo, va tutte le domeniche a messa e suona l'organo al Tempio monumentale di San Nicolò, a Treviso. Una passione, quella per la musica, che accompagna Ferrara da ben 92 anni. Aveva, infatti, solo otto anni quando ha cominciato a suonare, insieme a suo padre.