Treviso, due furti in due mesi nello stesso bar

L'ultimo locale in ordine di tempo a esser stato preso di mira dai ladri - a Treviso - è questo cafè poco distante dal tribunale. "È la seconda volta in due mesi - ha raccontato ai carabinieri la proprietaria, Dania Sartorato, presidente provinciale della Federazione pubblici esercizi -. Tanti sacrifici rovinati in pochi minuti". I raid notturni da parte di balordi, tossicodipendenti e sbandati nel capoluogo della marca si fanno sempre più frequenti.