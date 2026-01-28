Treviso, due furti in due mesi nello stesso bar
Il lunch cafè"della presidente Fipe, Dania Sartorato,"è finito ancora una volta nel mirino dei banditidi Paolo Brinis
L'ultimo locale in ordine di tempo a esser stato preso di mira dai ladri - a Treviso - è questo cafè poco distante dal tribunale. "È la seconda volta in due mesi - ha raccontato ai carabinieri la proprietaria, Dania Sartorato, presidente provinciale della Federazione pubblici esercizi -. Tanti sacrifici rovinati in pochi minuti". I raid notturni da parte di balordi, tossicodipendenti e sbandati nel capoluogo della marca si fanno sempre più frequenti.