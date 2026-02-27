Trasporti, dopo lo stop ai voli ora tocca ai treni
A incrociare le braccia il personale di macchina e di bordo di Fs, Trenord e altri operatori ferroviari locali.di Caterina Ruggeri
Terminato lo sciopero degli aerei inizierà tra poche ore quello del traffico ferroviario. Previsto un fine settimana che potrebbe continuare a provocare disagi per chi si deve spostare in volo o su rotaia. Secondo Enac, nelle ultime ore, sono stati oltre 300 i voli cancellati di cui circa 120 solo a Fiumicino per lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airwais e Easyjet, proclamato per il rinnovo dei contratti di lavoro di piloti e assistenti di volo.L'adesione è stata dell'85% dei lavoratori.
Ora i disagi potrebbero spostarsi prevalentemente su chi deve viaggiare in treno. Gli spostamenti su rotaia infatti saranno condizionati dallo sciopero fino alle 21 di sabato 28 febbraio. A incrociare le braccia il personale di macchina e di bordo di Fs, Trenord e altri operatori ferroviari locali.
Per l'alta velocità e la lunga percorrenza è previsto un elenco di treni garantiti, consultabile sui rispettivi siti. Per 214 ore è prevista anche l'astensione volontaria dal lavoro anche per il personale di imprese che svolgono attività ferroviaria, aderente ai sindacati autonomi.