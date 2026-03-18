VITTIMA UN 24ENNE

Trani, picchiato da una baby gang sul treno: "Il capotreno non mi ha aiutato"

Il giovane è stato insultato, preso a pugni e ferito da quindici minorenni"

di Maria Luisa Sgobba
18 Mar 2026 - 13:07
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"Ho avuto morire di morire", dice Marco. Il ragazzo, 24 anni, è stato aggredito mentre si trovava a bordo del treno Foggia-Bari per andare all'università. Ad aggredire il giovane una banda di quindici minorenni. La baby gang lo ha insultato, preso a pugni e ferito senza pietà. "Il capotreno non mi ha aiutato", denuncia Marco. 

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