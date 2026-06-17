Traffico di materiale inerte, cinque misure cautelari nel Reggino

Coordinata dalla Procura di Locri, l'inchiesta ha fatto emergere che dalla fiumara Bonamico, nel secondo semestre del 2024, sarebbero state asportate illecitamente circa 900 tonnellate di materiale. A vario titolo, gli indagati sono ritenuti coinvolti nel prelievo, trasporto, lavorazione e vendita del materiale asportato dalla fiumara. Materiale che, secondo l'accusa, veniva trasferito in una ditta edile, dove era sottoposto a frantumazione, lavaggio e trasformazione in sabbia lavata e pietrisco, così da renderne non riconoscibile la provenienza illecita. Il prodotto finito sarebbe poi stato riutilizzato, anche sotto forma di calcestruzzo, in attività imprenditoriali della zona, generando consistenti introiti economici.