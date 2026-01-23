Toscana, il menù per Gaza a scuola è un flop

Il progetto "Sapori per la pace" che propone piatti etnici nelle mense scolastiche di alcuni istituti della provincia di Firenze, Prato e Lucca è diventato un caso quando sono arrivati i numeri degli sprechi. Circa il 90% dei piatti non viene consumato e, quindi, finisce nella spazzatura. Ciononostante, il progetto continuerà. I prossimi appuntamenti? L'11 febbraio è previsto il menù ucraino mentre il 10 aprile verranno cucinati piatti tipici del Sudan.