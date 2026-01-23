Toscana, il menù per Gaza a scuola è un flop
Abituati a sapori più mediterranei, i bambini di alcune"scuole"toscane non hanno apprezzato il "menu per Gaza" composto da pietanze dal gusto mediorientaledi Cristiano Puccetti
Il progetto "Sapori per la pace" che propone piatti etnici nelle mense scolastiche di alcuni istituti della provincia di Firenze, Prato e Lucca è diventato un caso quando sono arrivati i numeri degli sprechi. Circa il 90% dei piatti non viene consumato e, quindi, finisce nella spazzatura. Ciononostante, il progetto continuerà. I prossimi appuntamenti? L'11 febbraio è previsto il menù ucraino mentre il 10 aprile verranno cucinati piatti tipici del Sudan.