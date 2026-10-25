Notti di "malamovida" a Torino: spari fra due giovani, accoltellamento in un parco
Sarebbero delle liti i motivi alla base degli episodi. Un 19enne è morto"a seguito di due fendenti che lo hanno colpito all'addome e alla goladi Marco Graziano
Un giovane di 19 anni è morto in seguito a un accoltellamento. Un altro lotta tra la vita e la morte all'Ospedale CTO dopo alcuni spari con un terzo ragazzo. È il breve riassunto delle ultime notti di violenze e "malamovida" che hanno devastato Torino. Sui casi indagano gli inquirenti.