Il lancio dei satelliti italiani Iride visto dallo Space Park di Torino

Il programma spaziale Iride, voluto dal governo italiano e coordinato dall'Agenzia spaziale europea (Esa) con il supporto dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), invia nello Spazio altri sette satelliti Heo, progettati e realizzati da Argotec. Il lancio è avvenuto alle ore 9 di domenica 3 maggio, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla base di Vandenberg Space Force Base, in California. La "costellazione" Heo raggiunge così quota 15 satelliti in orbita: raccoglieranno ed elaboreranno quotidianamente dati e immagini, utili per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi. Questi si aggiungo ai 16 già presenti attorno alla Terra, per un totale di 31 satelliti che compongono il programma, finanziato con oltre un miliardo di euro tra fondi del Pnrr e risorse nazionali.