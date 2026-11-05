Dieci mesi dopo

Torino, scontri durante le manifestazioni per Askatasuna: 16 misure cautelari

Sedici misure cautelari tra arresti in carcere, domiciliari, divieto di dimora e obbligo di presentazione

05 Nov 2026 - 12:49
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