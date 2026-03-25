Torino, rapina una donna disabile: fermato 23enne

Due giovani sono stati individuati e fermati dai carabinieri, dopo che alcuni giorni fa avevano rapinato in strada una donna in carrozzina. È successo a Torino: i due - lo scorso 11 marzo - a bordo di un monopattino avevano avvicinato la 47enne accompagnata dalla figlia di diciannove anni, strappandole dal collo due catenine d'oro. Un'aggressione brutale: uno dei due aveva prima picchiato la diciannovenne e poi strappato i monili alla donna con disabilità, scappando a bordo del monopattino. Adesso i carabinieri della compagnia Oltre Dora hanno individuato gli autori del gesto: un ventitreenne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne anch'egli senza fissa dimora. Per il primo sono scattate le manette, gravemente indiziato dei reati di "rapina aggravata in concorso" e "lesioni personali aggravate in concorso". Il fermo non è stato convalidato, ma il Gip ha emesso un decreto di carcerazione a carico del giovane.