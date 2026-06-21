Torino, prima strangola la figlia e poi si toglie la vita: morte 40enne e 13enne

Prima ha strangolato la figlia. Poi si è tolta la vita impiccandosi con una corda. È la prima, drammatica ricostruzione della tragedia avvenuta a Torino. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio-suicidio: una donna di origine romena avrebbe ucciso la figlia tredicenne, per poi suicidarsi all’interno dell’appartamento dove vivevano. A dare l'allarme è stata la figlia maggiore, diciannovenne, rientrata nell’appartamento e poi ricoverata sotto choc. La donna si chiamava Michaela Belecciu, aveva 40 anni. La vittima era la figlia Isabella, di 13. I medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimarle, ma ogni intervento è stato inutile.