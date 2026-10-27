Torino, occupato per la prima volta il Campus Einaudi

Porte sbarrate e lezioni sospese. Per la prima volta nella sua storia, il Campus Luigi Einaudi di Torino viene occupato dagli studenti universitari. Circa 150 ragazzi hanno trascorso la notte all'interno della palazzina di Giurisprudenza, mentre l'ateneo ha dichiarato inagibile l'intero complesso, sospendendo anche le lezioni online. I collettivi chiedono maggiori finanziamenti per l'università, più borse di studio e alloggi pubblici, oltre a una posizione chiara contro la ricerca legata all'industria bellica. L'occupazione proseguirà almeno fino al 30 ottobre, giorno dello sciopero generale.