Torino, minorenni seviziarono un coetaneo: chiesto il giudizio immediato

Ad Halloween, a Moncalieri, avevano torturato un loro coetaneo con alcune fragilità sequestrandolo, rasandogli i capelli e obbligandolo a calarsi nelle acque gelide del fiume Tanaro. Per loro, tre minorenni, il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Torino ha chiesto il giudizio immediato. I tre, due maschi e una femmina, andranno subito a processo dove dovranno rispondere delle accuse di violenza privata, sequestro di persona e violenza sessuale.