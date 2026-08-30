Torino, ladri investiti: uno è già fuori
Arresti domiciliari per l'uomo che mercoledì scorso ha reagito violentemente a uno scippo da parte di due giovani. Scarcerazione invece per il più piccolo dei ladridi Beatrice Bortolin
Arresti domiciliari per l'uomo che mercoledì scorso, sul Lungo Po Antonelli di Torino, ha reagito violentemente a uno scippo da parte di due giovani nordafricani in monopattino. Scarcerazione invece per il più giovane dei due ladri, 17 anni, mentre l'amico, 19enne, è ricoverato in ospedale in coma farmacologico. Così ha deciso il giudice nell'udienza di convalida del fermo.