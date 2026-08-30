Torino, ladri investiti: uno è già fuori

Arresti domiciliari per l'uomo che mercoledì scorso, sul Lungo Po Antonelli di Torino, ha reagito violentemente a uno scippo da parte di due giovani nordafricani in monopattino. Scarcerazione invece per il più giovane dei due ladri, 17 anni, mentre l'amico, 19enne, è ricoverato in ospedale in coma farmacologico. Così ha deciso il giudice nell'udienza di convalida del fermo.

