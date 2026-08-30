La decisione nell'udienza di convalida del fermo

Torino, ladri investiti: uno è già fuori

Arresti domiciliari per l'uomo che mercoledì scorso ha reagito violentemente a uno scippo da parte di due giovani. Scarcerazione invece per il più piccolo dei ladri

di Beatrice Bortolin
30 Ago 2026 - 13:12
01:21 
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Arresti domiciliari per l'uomo che mercoledì scorso, sul Lungo Po Antonelli di Torino, ha reagito violentemente a uno scippo da parte di due giovani nordafricani in monopattino. Scarcerazione invece per il più giovane dei due ladri, 17 anni, mentre l'amico, 19enne, è ricoverato in ospedale in coma farmacologico. Così ha deciso il giudice nell'udienza di convalida del fermo. 
 

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