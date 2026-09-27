Arrestata per tentato omicidio

Torino, investe bambino ma non è un incidente: al volante la ex del padre

La sua intenzione sarebbe stata quella di investire l'uomo, ma è riuscito a scansarsi"

di Simone Cerrano
27 Set 2026 - 18:50
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