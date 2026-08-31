Torino, insegna a scavalcare i tornelli della metro: maranza pentito ora chiede scusa

"Voglio fare chiarezza". Comincia così il video con cui Ilyas Maluma, chiede scusa. Protagonista della vicenda è un influencer torinese di origine marocchina, che nei suoi video si autodefinisce un maranza. Nei giorni scorsi ha ricevuto migliaia di visualizzazioni il filmato in cui mostrava ai suoi followers come scavalcare i tornelli della metropolitana di Torino, vantandosi di non pagare il biglietto e apostrofando con toni di sfida l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone. Maluma, dopo essere stato denunciato dalla azienda dei trasporti torinese, aveva ricevuto un avviso orale dal questore di Torino. Ma, dopo il clamore mediatico, ha fatto marcia indietro. E sui social spunta un video in cui chiede scusa.