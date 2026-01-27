Torino, indagati i due "sciacalli" che hanno derubato Davide Borgione
Accusato di omissione di soccorso, invece, l'automobilista che avrebbe urtato il corpo del giovanedi Marco Graziano
Sono due ragazzi di vent'anni gli indagati per furto e omissione di soccorso che, durante la notte del 25 gennaio, avrebbero derubato il giovane Davide Borgione mentre si trovava a terra, privo di sensi, dopo una caduta in bicicletta avvenuta tra via Nizza e corso Marconi, a Torino. Accusato di omissione di soccorso anche il ragazzo che si trovava alla guida dell'auto che avrebbe urtato il corpo di Davide senza, poi, prestargli soccorso. Il 19enne stava rincasando a bordo del mezzo dopo aver passato una serata in discoteca con gli amici. Poi, l'impatto con il suolo che lo ha lasciato a terra.