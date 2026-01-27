Torino, indagati i due "sciacalli" che hanno derubato Davide Borgione

Sono due ragazzi di vent'anni gli indagati per furto e omissione di soccorso che, durante la notte del 25 gennaio, avrebbero derubato il giovane Davide Borgione mentre si trovava a terra, privo di sensi, dopo una caduta in bicicletta avvenuta tra via Nizza e corso Marconi, a Torino. Accusato di omissione di soccorso anche il ragazzo che si trovava alla guida dell'auto che avrebbe urtato il corpo di Davide senza, poi, prestargli soccorso. Il 19enne stava rincasando a bordo del mezzo dopo aver passato una serata in discoteca con gli amici. Poi, l'impatto con il suolo che lo ha lasciato a terra.