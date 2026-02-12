Torino, palazzo bruciato: 40 famiglie ancora senza casa

In via Vanchiglia la ferita è ancora aperta: il rogo che ha devastato i piani alti ha costretto decine di nuclei a lasciare tutto, tra mobili, oggetti e ricordi. C’è chi, come l’ex docente Walter Barberis, ha perso una vita di carte e memoria, e chi, come la fioraia Claudia Prunetti, vive da pendolare dopo un trasferimento forzato lontano dalla città, in attesa di risposte certe su tempi e modalità di rientro.