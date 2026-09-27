Torino, il 26enne confessa: "Drogati per tre giorni, poi l'ho strangolato"

"Abbiamo fatto uso di crack, Lsd, funghi allucinogeni, sostanze sintetiche e alcol per tre giorni. L'ho strangolato io". È il racconto attribuito a Matheus De Oliveira, 26 anni, che ha confessato l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro a Torino. Secondo la sua versione, dopo il delitto il corpo sarebbe stato fatto a pezzi con l'intenzione di gettarne i resti, poco alla volta, nel fiume Dora. De Oliveira avrebbe indicato come movente il furto di 50 euro dal suo portafogli per acquistare altra droga. Al vaglio degli inquirenti anche il ruolo delle altre persone presenti nell'appartamento.