Torino, gli "umarell" saranno reclutati per controllare i cantieri

I pensionati che guardano un cantiere, e magari commentano pure la bontà dei lavori in corso. Fanno parte dell’immaginario collettivo, tanto che esiste una parola specifica per indicarli: sono gli umarell, termine che deriva dal dialetto emiliano. Una categoria che ora il Comune di Torino è pronto ad arruolare ufficialmente. Una sperimentazione, quella comunale, che rientra nel campo della “cittadinanza attiva”, ossia persone che si sono ormai ritirate dal lavoro e diventano una preziosa risorsa per la collettività. La delibera approvata a larga maggioranza dalla giunta comunale di Torino punta a costituire un gruppo di vere e proprie sentinelle dei cantieri.