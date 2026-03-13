Sotto sopra gli uffici

Torino, gli antagonisti devastano la sede Asl

Un blitz compiuto da una quindicina di giovani anarchici a volto scoperto che protestano contro i CPR,""i centri di permanenza per il rimpatrio

di Marco Graziano
13 Mar 2026 - 18:27
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