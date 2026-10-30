La protesta

Torino, gli agricoltori rovesciano il letame davanti al Comune

Il gesto simbolico prima della partenza del corteo

30 Ott 2026 - 10:48
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Alcuni agricoltori hanno rovesciato a terra dei bidoni pieni di letame davanti al Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città, prima della partenza del corteo per lo sciopero generale proclamato dall'USB.

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