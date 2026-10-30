Torino, gli agricoltori rovesciano il letame davanti al Comune

Alcuni agricoltori hanno rovesciato a terra dei bidoni pieni di letame davanti al Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città, prima della partenza del corteo per lo sciopero generale proclamato dall'USB.
Alcuni agricoltori hanno rovesciato a terra dei bidoni pieni di letame davanti al Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città, prima della partenza del corteo per lo sciopero generale proclamato dall'USB.
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