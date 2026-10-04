Residenti esasperati

Torino, fumo e scene da stadio a Borgo Rossini: indaga la procura

La zona"è da poco entrata tra quelle rosse del piemontese, a sorveglianza rafforzata

di Roberta Fiorentini
04 Ott 2026 - 13:45
01:23 
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