Torino, cuccioli salvati dalla polizia

Nella palazzina è stato identificato un cittadino marocchino di 30 anni, che reclamava la proprietà dei cani, e un suo connazionale, risultato estraneo ai fatti. Entrambi irregolari e inottemperanti all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. I cani sono stati tratti in salvo dagli operatori della Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale e, con la collaborazione di personale dell'Enpa, è stato riscontrato che la madre dei cuccioli era provvista di microchip e intestata a una persona residente in altra provincia. Pertanto, entrambi i cittadini marocchini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la violazione della legge sull'immigrazione, mentre per il primo è scattata anche la denuncia per le condizioni in cui i poveri animali erano tenuti e per ricettazione.