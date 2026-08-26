Torino, dalla bocciatura a scuola ai giardini reali: la storia di Mattia

Rimandato a scuola, il padre lo manda nei campi per punizione. Ma proprio lì, Mattia Oddenino, oggi 22enne, scopre una passione che diventa il suo lavoro. Oggi è uno dei nuovi giardinieri d'arte del Piemonte e si occupa della cura del verde di Villa della Regina e di Palazzo Reale di Torino. "Lì ho scoperto una passione e ho trovato lavoro".