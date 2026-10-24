Tensione in centro

Torino, ancora scontri tra polizia e manifestanti

I giovani in protesta"hanno sfidato il cordone di polizia che impedisce l'accesso del corteo"non autorizzato nella zona dei Giardini Reali

24 Ott 2026 - 17:36
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