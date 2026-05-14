Torino, allarme al grattacielo della Regione: transennata l'area

Momenti di attenzione a Torino, dove è scattato un intervento dei vigili del fuoco al grattacielo della Regione Piemonte, uno degli edifici simbolo della città, a seguito della segnalazione di materiale pericolante.
L’allarme ha attivato immediatamente le squadre operative, con un dispiegamento di mezzi e personale specializzato per garantire la sicurezza dell’area e verificare la reale entità del rischio. Sul posto stanno operando diverse unità dei vigili del fuoco, impegnate in controlli approfonditi sia a terra che in quota.