Vigili del fuoco in azione

Torino, allarme al grattacielo della Regione: transennata l'area

Vigili del fuoco al lavoro in quota con droni e specialisti SAF per verificare la sicurezza della struttura

14 Mag 2026 - 15:38
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Momenti di attenzione a Torino, dove è scattato un intervento dei vigili del fuoco al grattacielo della Regione Piemonte, uno degli edifici simbolo della città, a seguito della segnalazione di materiale pericolante.

L’allarme ha attivato immediatamente le squadre operative, con un dispiegamento di mezzi e personale specializzato per garantire la sicurezza dell’area e verificare la reale entità del rischio. Sul posto stanno operando diverse unità dei vigili del fuoco, impegnate in controlli approfonditi sia a terra che in quota.

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