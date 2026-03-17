Lo sfogo

Torino, 15enne seviziato ad Halloween: ecco il rap della sua rivincita

Gli aggressori minorenni sono a processo, la vittima risponde con una canzone

di Silvia Vada
17 Mar 2026 - 19:23
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"Non sai cosa vuol dire essere stati dentro l'inferno", canta - rappando - Giacomo, raccontando in questi versi tutto l'orrore vissuto la notte di Halloween 2025. Il 15enne residente di Moncalieri, comune alle porte di Torino, si sfoga così contro le violenze subite da un gruppo di coetanei, che credeva amici, che quella notte l'hanno sequestrato con l'inganno. 

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