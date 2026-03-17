Torino, 15enne seviziato ad Halloween: ecco il rap della sua rivincita
Gli aggressori minorenni sono a processo, la vittima risponde con una canzonedi Silvia Vada
"Non sai cosa vuol dire essere stati dentro l'inferno", canta - rappando - Giacomo, raccontando in questi versi tutto l'orrore vissuto la notte di Halloween 2025. Il 15enne residente di Moncalieri, comune alle porte di Torino, si sfoga così contro le violenze subite da un gruppo di coetanei, che credeva amici, che quella notte l'hanno sequestrato con l'inganno.